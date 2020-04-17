17 Апр 2020 2020-04-17T10:04:57+03:00

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Инфекционный госпиталь в Анастасьевке Хабаровского края готов на 50 процентов. Сдать объект планируют уже в мае. К слову, его начали возводить 20 марта. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На сегодняшний день смонтировали металлоконструкции основного здания без галереи, профлист кровли. На 80 процентов готовы стеновые панели, на 76 процентов - кирпичная кладка перегородок, на 90 процентов - устройство конструкции пола.

Напомним, по проекту медучреждение будет в один этаж с открытой галереей по всему периметру общей площадью 11 тысяч квадратных метров. Пока идут работы по установке внутренних перегородок и устройству лотковых трасс под инженерные коммуникации. В ближайшее время начнутся работы по отделке внутренних помещений. Напомним, аналогичные хабаровскому госпитали появятся еще в 16 городах страны.

ИСТОЧНИК KP.RU