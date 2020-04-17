2020-04-17T10:04:02+03:00
Происшествия

Подозреваемых в ограблении 90-летнего горожанина нашли в Хабаровске

Злоумышленники проникли в помещение ночью
Александр ШТААЛЬ
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Подозреваемых в ограблении 90-летнего горожанина нашли в ХабаровскеПодозреваемых в ограблении 90-летнего горожанина нашли в ХабаровскеФото: Евгения ГУСЕВА
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В полицию за помощью обратился 90-летний хабаровчанин. Пенсионер рассказал, что неизвестные ночью попали к нему в квартиру через незапертую входную дверь. Они стали разговаривать с пострадавшим, забрали с подоконника коробку, в которой потерпевший хранил сбережения - 28 тысяч рублей.

- По данному инциденту провели проверку. Предположили, что к преступлению может быть причастен кто-то из близких заявителя, потому что злоумышленники не стали обыскивать квартиру. Позже эта версия подтвердилась, - рассказали в пресс-службе УМВД Хабаровского края.

Причастным к налету оказался сын пострадавшего. Он распивал спиртное в компании малознакомых мужчин, а когда алкоголь закончился, захотел продолжения застолья. За добычей отправились его приятели. Всех фигурантов задержали. Одного из них ранее привлекали к уголовной ответственности за кражи, второго - за кражи, угоны и серию грабежей. В отношении них возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Грабеж».

ИСТОЧНИК KP.RU

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