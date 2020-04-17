«Земский учитель» привлек в Хабаровский край 30 педагогов

17 Апр 2020 2020-04-17T10:17:15+03:00

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По программе «Земский учитель» в Хабаровский край готовы переехать 30 педагогов. На сегодняшний день в регионе закончился прием документов от претендентов. В целом поступило 113 заявлений от педагогов из 31 региона России. Победителей определит конкурсная комиссия в мае этого года.

- В край желают переехать учителя из соседнего Приморья, Амурской области. Есть заявки из Забайкальского края и Самарской области, а также из республик Тыва, Алтай и Бурятия, - прокомментировали в региональном минобре. – Потенциальные работники интересуются вакансиями в школах №7 и №3 Амурска, №10 поселка Чегдомын Верхнебуреинского района, а также в школах села Малышево Хабаровского района и села Троицкое Нанайского района.

Заключить договоры с педагогами планируют до 15 августа. Выплаты перечислят до 1 декабря. Напомним, «Земский учитель» - это федеральный проект, направленный на привлечение учителей для работы в сельской местности.

ИСТОЧНИК KP.RU