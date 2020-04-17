Военные в ЕАО отработали современные способы ведения боя

17 Апр 2020 2020-04-17T10:41:04+03:00

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В Еврейской автономии военные отработали современные способы ведения боя. Учения прошли на полигоне «Биджан». Военные во время двустороннего тактического учения отработали высокоманевренные действия подразделений с ведением разведки при помощи беспилотной авиации.

- В учениях задействовали мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Бойцы выполнили многокилометровые марши в условиях сложной радиоэлектронной помеховой обстановки. Тактическая группа организовала маневренную оборону, завязывая с условным противником бой с дальнейшим отступлением на более выгодные позиции, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

Военные смогли затянуть неприятеля в «огневой мешок», потом по нему ударила артиллерия огнем из самоходных гаубиц «Мста-С» и минометов «Сани». Также бойцы отработали поражение превосходящего «противника», применив тактические способы, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.

ИСТОЧНИК KP.RU