Военные в ЕАО отработали современные способы ведения боя
В Еврейской автономии военные отработали современные способы ведения боя. Учения прошли на полигоне «Биджан». Военные во время двустороннего тактического учения отработали высокоманевренные действия подразделений с ведением разведки при помощи беспилотной авиации.
- В учениях задействовали мотострелковые, танковые и артиллерийские подразделения. Бойцы выполнили многокилометровые марши в условиях сложной радиоэлектронной помеховой обстановки. Тактическая группа организовала маневренную оборону, завязывая с условным противником бой с дальнейшим отступлением на более выгодные позиции, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.
Военные смогли затянуть неприятеля в «огневой мешок», потом по нему ударила артиллерия огнем из самоходных гаубиц «Мста-С» и минометов «Сани». Также бойцы отработали поражение превосходящего «противника», применив тактические способы, основанные на опыте современных вооруженных конфликтов.
ИСТОЧНИК KP.RU