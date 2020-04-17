2020-04-17T13:03:25+03:00
Общество

Чиновники в Хабаровске попросили полицейских патрулировать кладбища

Стражи порядка напомнят посетителям о мерах безопасности
Александр ШТААЛЬ
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Чиновники в Хабаровске попросили полицейских патрулировать кладбищаЧиновники в Хабаровске попросили полицейских патрулировать кладбищаФото: Администрация Хабаровска
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В администрации Хабаровска попросили полицейских организовать дополнительные патрули на кладбищах. Их основной задачей будет рассказывать посетителям о мерах предосторожности в связи с угрозой коронавирусной инфекции. Подобные решения принимают в связи с предстоящим празднованием Пасхи 19 апреля и Радоницы 28 апреля, когда ожидается большой наплыв посетителей на хабаровские погосты.

- Запретить людям приходить на могилы мы не можем, но в сложившейся эпидемиологической ситуации такое массовое скопление горожан может привести к опасным последствиям. Прошу УМВД России по Хабаровску организовать дополнительные патрули на этих территориях, чтобы разъяснять людям необходимость соблюдения режима самоизоляции и всех мер личной безопасности, - прокомментировал Анатолий Климочкин, исполняющий обязанности первого заместителя мэра по городскому хозяйству.

Напомним, по данным регионального минздрава, на утро 17 апреля в регионе зафиксировали 91 случай заражения коронавирусом. Из них 33 пациента из Хабаровска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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