17 Апр 2020 2020-04-17T13:02:31+03:00

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Речные перевозки максимально сократить - распорядился Сергей Фургал. Глава региона поручил выполнить это задание с объяснением людям, что в данный период кататься в гости нет никакого смысла.

- Граждан нужно нацеливать на то, что в Хабаровск можно ехать только в случае крайней необходимости. Например, в связи с госпитализацией в больницу и каким-либо аналогичным неотложным делом. Поездки тех, кто ездит в гости к родственникам, нужно категорически ограничить, - сказал Сергей Фургал.

Жителей края убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и не покидать жилье без особой нужды. Если вам все-таки пришлось покинуть помещение, пожалуйста, соблюдайте дистанцию. Не забывайте про меры профилактики инфекции - чаще мойте руки, проветривайте помещение, делайте влажную уборку.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/773719" frameborder="0"></iframe> Речные перевозки максимально сократят в Хабаровском крае.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU