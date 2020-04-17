2020-04-17T13:01:20+03:00
Общество

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 17 апреля: количество заражений больше 100

Все новые пациенты - жители Хабаровска
Александр ШТААЛЬ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 17 апреля: количество заражений больше 100Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 17 апреля: количество заражений больше 100Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 17 апреля 2020 года - в целом заражений по региону 109, трое скончались, 10 выздоровели. За сутки выявили 18 новых случаев. Все новые пациенты - жители Хабаровска. Об этом сообщили в краевом минздраве.

Среди впервые выявленных пациентов восемь человек старше 65 лет, один ребенок семи лет, четыре человека в возрасте от 45 до 65 лет и пять человек моложе 45 лет. Среди выявленных пациентов трое в тяжелом состоянии, проводится ИВЛ. Как отметили в ведомстве, зараженные контактировали с ранее выявленными лицами и находились в изоляции.

Жителей региона убедительно просят оставаться дома и не выходить на улицу без особой необходимости. Если выйти все же пришлось, пожалуйста, соблюдайте дистанцию в полтора метра по отношению к другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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