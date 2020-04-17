2020-04-17T13:00:12+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 17 апреля 2020 года: количество зараженных 16

Всего под наблюдением врачей 335 человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 17 апреля 2020 года: количество зараженных 16Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 17 апреля 2020 года: количество зараженных 16Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Ситуация по коронавирусу в Еврейской автономии на вечер 17 апреля 2020 года - подтвердились 16 случаев заражения. Из них четверо уже вылечились. Всего под наблюдением врачей 335 человек. Среди новых пациентов двое в состоянии средней степени тяжести, остальные - в удовлетворительном. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

- По состоянию на 16 апреля 2020 года в области провели две тысячи 182 лабораторных исследования на коронавирус. Проверяли в том числе и прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции, заболевших и лиц, являющихся контактными с больными COVID-2019, - прокомментировали в управлении Роспотребнадзора по ЕАО.

Местных жителей убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики - чаще мойте руки, проветривайте помещения и регулярно делайте влажную уборку. Если на улицу выйти пришлось, соблюдайте дистанцию в полтора метра по отношению к другим людям.

ИСТОЧНИК KP.RU

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