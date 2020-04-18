2020-04-18T02:56:12+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 18 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

На Амурской протоке льда нет, на Амуре у города Хабаровск средний ледоход
Борис КОКУРИН
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Обстановка в Хабаровском крае 18 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 18 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фонФото: Борис КОКУРИН
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По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 18 апреля опасные метеорологические явления не прогнозируются. В Хабаровске – без осадков, температура ночью от +1ºС до +3ºС, днем от +17ºС до +19ºС, ветер юго-западный 6-11 м/с. В южных районах – без осадков, температура ночью от 0ºС до +5ºС, днем от +15ºС до +21ºС, ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с. В центральных районах – без осадков, температура ночью от -7ºС до +3ºС, днем от +8ºС до +18ºС, ветер восточный, юго-восточный 5-12 м/с. В северных районах – местами небольшие осадки в виде мокрого снега, температура ночью от -11ºС до 0ºС, днем от -4ºС до +7ºС, ветер северный 7-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Остается затопленной пойма реки Уссури в Вяземском районе и районе им. Лазо на глубину 0,1-0,5 м. На 7-9 дней раньше обычного начались подвижки льда на Амуре в Нанайском районе у сел Троицкое и Малмыж. Продолжаются подвижки льда в нижнем течении реки Тырма, на реках Ниман, Хор у пос. Среднехорский в районе им. Лазо, на реке Гур у пос. Снежный Комсомольского района. На Амурской протоке льда нет, на Амуре у города Хабаровск средний ледоход

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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