2020-04-18T05:24:47+03:00
Происшествия

На жительницу Хабаровского края, сбежавшую из больницы, завели уголовное дело

Женщине грозит крупный штраф либо до двух лет лишения свободы
Василий ЗАДУНАЕВ
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На жительницу Хабаровского края, сбежавшую из больницы, завели уголовное делоНа жительницу Хабаровского края, сбежавшую из больницы, завели уголовное делоФото: Юлия ДУБИНА
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Как сообщают в правоохранительных органах женщина, точно зная, что у нее диагностирована коронавирусная инфекция самовольно покинула инфекционное отделение советско-гаванской больницы. Сбежав, дама отправилась к себе домой, где ее обнаружил участковый, который и написал рапорт о нарушении карантина.

- Сейчас поступила информация о том, что возбуждено уголовное дело, - сообщили в Управлении по взаимодействию с правоохранительными органами правительства Хабаровского края. – Основанием послужил рапорт участкового уполномоченного полиции. Женщина создала угрозу наступления последствий в виде массового заражения людей. Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного части 1 статьи 236 УК РФ.

Максимальное наказание по этой статье: до двух лет лишения свободы, впрочем, сбежавшая пациентка может отделаться штрафом в полмиллиона рублей. В правоохранительных органах убеждены, что дело дойдет до суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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