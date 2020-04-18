Музеи и ансамбли Восточного военного округа уходят в онлайн

18 Апр 2020 2020-04-18T12:08:43+03:00

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Вслед за гражданскими музеями, библиотеками и театрами военные учреждения культуры в Восточном военном округе тоже подались в онлайн. Дело в том что предупредительные мероприятия по недопущению распространения коронавирусной инфекции не допускают больших собраний. Зато можно транслировать свои мероприятия в сеть интернет. Выставки, спектакли и концерты можно будет найти на сайтах учреждений.

- В увлекательный мир музейной экспозиции предлагает отправиться военно-исторический музей Краснознаменного Дальневосточного (Восточного) военного округа. И хотя залы его сейчас закрыты для посещения, на сайте есть несколько интересных виртуальных экскурсий, которые расскажут боевой путь Краснознаменного Дальневосточного военного округа начавшегося 31 июля 1918 года. В музее также отображены события русско-японской и первой мировой войн, - сообщают в пресс-службе Восточного военного округа.

Так же сейчас создается серия виртуальных экскурсий по залам музея Тихоокеанского флота и по подводной лодке-музею «С-56» в Владивостоке. Экскурсии станут доступны в ближайшее время. Трансляцию спектакля в интернете провел Драматический театр Тихоокеанского флота, под названием «Любовь людей» по пьесе Дмитрия Богославского. К демонстрации готовятся и другие постановки драмтеатра. Также в сеть выложены записи выступлений Ансамбля песни и пляски ТОФ.

ИСТОЧНИК KP.RU