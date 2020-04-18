Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 18 апреля 2020 года

18 Апр 2020 2020-04-18T04:59:41+03:00

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Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения в Хабаровском крае вчера было выявлено 18 новых случаев заражения COVID-19. Сегодня утром ситуация пока не изменилась. Впрочем, работа по выявлению новых зараженных опасным вирусом идет и по словам специалистов ситуация пока довольно напряженная. Пик распространения инфекции пока не достигнут.

- Все заболевшие проживают в Хабаровске, - рассказали в минздраве Хабаровского края. - Среди впервые выявленных пациентов 8 человек старше 65 лет, 1 ребенок 7 лет, 4 человека в возрасте от 45 до 65 лет и 5 моложе 45 лет. Среди выявленных пациентов 3 в тяжелом состоянии, проводится ИВЛ. Все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции.

Всего в крае 109 пациентов, 9 из них выздоровели и 3 умерли. Всех жителей, несмотря на хорошую погоду просят оставаться дома и не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU