2020-04-18T04:59:41+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 18 апреля 2020 года

Пока по сравнению с 17 апреля изменений нет
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 18 апреля 2020 годаСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 18 апреля 2020 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения в Хабаровском крае вчера было выявлено 18 новых случаев заражения COVID-19. Сегодня утром ситуация пока не изменилась. Впрочем, работа по выявлению новых зараженных опасным вирусом идет и по словам специалистов ситуация пока довольно напряженная. Пик распространения инфекции пока не достигнут.

- Все заболевшие проживают в Хабаровске, - рассказали в минздраве Хабаровского края. - Среди впервые выявленных пациентов 8 человек старше 65 лет, 1 ребенок 7 лет, 4 человека в возрасте от 45 до 65 лет и 5 моложе 45 лет. Среди выявленных пациентов 3 в тяжелом состоянии, проводится ИВЛ. Все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции.

Всего в крае 109 пациентов, 9 из них выздоровели и 3 умерли. Всех жителей, несмотря на хорошую погоду просят оставаться дома и не подвергать свою жизнь и жизнь своих близких опасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Причина крушения самолёта под Хабаровском: источник назвал версии
В Хабаровске женщина заплатила за ночлег сережками
Видео с места крушения самолёта под Хабаровском сняли очевидцы
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на полдень 18 апреля 2020 года
В Хабаровском крае возбуждено второе уголовное дело за побег из инфекционного госпиталя
На жительницу Хабаровского края, сбежавшую из больницы, завели уголовное дело
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 18 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 18 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 17 апреля 2020 года: количество зараженных 16
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 17 апреля: количество заражений больше 100
Чиновники в Хабаровске попросили полицейских патрулировать кладбища
На Пасху верующих в Хабаровском крае просят остаться дома
Речные перевозки максимально сократят в Хабаровском крае
Военные в ЕАО отработали современные способы ведения боя
«Земский учитель» привлек в Хабаровский край 30 педагогов
Подозреваемых в ограблении 90-летнего горожанина нашли в Хабаровске
В Хабаровском крае корпоративных клиентов Россельхозбанка будут кредитовать в упрощенном режиме
Инфекционный госпиталь в Анастасьевке Хабаровского края готов на 50 процентов
Крупная компания в Хабаровском крае вернула налоговой долг в 60 миллионов рублей
В Биробиджане привлекли к ответственности 18 гуляющих самоизолированных
Праздники на Первомай в Хабаровском крае отменили
Легкоатлетический манеж реконструируют до осени в Хабаровске
Паводок и ледоход в Хабаровском крае 17 апреля: лед идет на Амуре и Амурской протоке