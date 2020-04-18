В Хабаровском крае возбуждено второе уголовное дело за побег из инфекционного госпиталя

18 Апр 2020 2020-04-18T06:09:20+03:00

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Как сообщили в правительстве Хабаровского края со ссылкой на правоохранительные органы в регионе было возбуждено еще одно уголовное дело за нарушение изоляции. Фигурант - житель города Хабаровска.

- Вчера, находясь на госпитализации в 10 городской больнице с 12.04 с подтверждённым диагнозом на коронавирусную инфекцию, пациент самовольно покинул лечебное учреждение. Мужчина был задержан и помещён в больницу обратно. Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 236 УК РФ, - подчеркнули в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Максимальное наказание по уголовной статье: «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий» - лишение свободы на срок до 2 лет. Впрочем, виновный может получить и штраф от 500 тысяч рублей, либо двухлетнее ограничение свободы.

Это уже второй случай в Хабаровском крае, когда пациенты с подтвержденным диагнозом на коронавирус самовольно покидают лечебные заведения подвергая риску заражения других людей. Первый случай произошел в Советско-Гаванском районе. Там женщина так же покинула инфекционную больницу и сбежала домой, где ее обнаружил местный участковый.

ИСТОЧНИК KP.RU