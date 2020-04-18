Военные спасатели проводят дезинфекцию села Богородского в Хабаровском крае

18 Апр 2020 2020-04-18T10:32:13+03:00

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Село Богородское в Ульчском районе Хабаровского края полностью отрезано от окружающего мира. Власти приняли решение закрыть его из-за опасности распространения коронавирусной инфекции. Въезд и выезд из населенного пункта перекрыт, продукты доставляют специальными автолавками. По последним данным из 3 тысяч жителей села у 18 человек уже подтвержден диагноз COVID-19.

Для помощи населению 16 апреля в село были переброшены военнослужащие Амурского спасательного центра МЧС России, которые при помощи соответствующей техники и оборудования проводят дезинфекцию Богородского. Ими уже обработаны здания школы, дома культуры, пункта временного размещения и аэропорта. Как сообщают в ведомстве общая площадь продезинфицированных объектов составила 5500 квадратных метров.

- Сейчас работы по дезинфекции объектов и помещений продолжаются. По состоянию на 12.00 хабаровского времени, спасателями уже обработаны помещения газораспределительного узла, двух детских садов, отдела прокуратуры, центра внешкольной работы, отдела полиции и одного из банков. Общая площадь составила более 4000 квадратных метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Напомним, что в населенном пункте работают 22 человека и 5 единиц специальной техники из подразделения радиационной, химической и биологической защиты Амурского спасательного центра. Военнослужащие размещены в 5 километрах от села в полевом лагере. Как уверяют в центре с собой у спасателей есть все необходимые хлорсодержащие препараты, которыми с помощью авторазливочной станции будут обрабатываться здания и территория данного населенного пункта. Спасатели будут находиться в районе до полного и окончательного выполнения поставленных задач.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="636" height="360" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/773883" frameborder="0"></iframe> Военнослужащие Амурского спасательного центра проводят дезинфекцию в селе Богородское.Амурский спасательный центр МЧС России

ИСТОЧНИК KP.RU