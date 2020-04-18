2020-04-18T09:05:21+03:00
Происшествия

В Хабаровске женщина заплатила за ночлег сережками

Кража ювелирных изделий произошла во время ночевки у подруги
Василий ЗАДУНАЕВ
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В Хабаровске женщина заплатила за ночлег сережкамиВ Хабаровске женщина заплатила за ночлег сережкамиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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По словам потерпевшей она приехала в гости к подруге, где уже сидела веселая компания из которых она почти никого не знала. Женщину пригласили за стол и налили выпить. Посиделки затянулись до поздней ночи – добирать домой было поздно и он решила ночевать у подруги. Ей постелили в отдельной комнате, а перед сном она сняла золотые сережки и положила их рядом с кроватью. Проснувшись утром, женщина не обнаружила украшений, поиски ничего не дали, и она обратилась в полицию. Ущерб по ее оценкам составил около 13 тысяч рублей.

- Оперативники установили всех участников застолья и задержали подозреваемого. Им оказался 43-летний местный житель. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за побои, угрозу убийством и хранение наркотиков, - рассказали в УМВД России по Хабаровскому краю.

Злоумышленник со всем сознался и сообщил полиции что сдал сережки в ломбард, расположенный в Краснофлотском районе Хабаровска. Получив деньги, он купил себе выпить и закусить.

Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», максимальная санкция по которой – лишение свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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