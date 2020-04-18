18 Апр 2020 2020-04-18T07:27:24+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на полдень 18 апреля 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН

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Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения 18 апреля в Хабаровском крае зарегистрировано 109 случаев заболевания COVID- 19, из них за последние сутки добавились 18 человек с новой коронавирусной инфекцией.

- На лечении в городах Хабаровске и Советская-Гаване и селе Богородское находятся 93 человека с подтвержденных диагнозом новой коронавирусной инфекции. За весь период выздоровело 12 человек, 3 пациента скончались. За истекшие сутки выписан в связи с выздоровлением 1 пациент, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края.

Помимо этого, в стационары края госпитализировано 44 пациента с подозрением на заболевание. Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом 6 тяжелобольных пациентов (один в связи с улучшением состояния переведен в обычную палату), 5 из них находятся на ИВЛ, в том числе 4 человек старше 70 лет.

В стационарах края около 160 пациентов с внебольничными пневмониями иной этиологии, из них 34 ребенка. В Хабаровском инфекционном госпитале 87 пациентов с внебольничными пневмониями (движение за сутки: госпитализировано 13, выписано 4) и 10 с ОРВИ. В изоляторах края 15 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.

Под медицинским наблюдением около 700 человек прибывших из зарубежных поездок, из них более 80 в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU