В селе Богородское врачи продолжают обследование местных жителей на коронавирус

18 Апр 2020 2020-04-18T12:27:39+03:00

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Как рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края в селе Богородское которое полностью закрыто на карантин продолжается обследование местных жителей на коронавирусную инфекцию. Бригады медицинских работников обходят дома и берут пробы на COVID-19.

Только за прошедшие сутки врачи обошли 166 домохозяйств, в которых осмотрели 193 человека из числа тех, кто контактировал с зараженными и 91 человека не бывших в близком контакте с заболевшими.

- На сегодня выявлено 6 случаев ОРВИ, - сообщают в региональном минздраве. - У всех заболевших проведен сбор биологического материала для проведения лабораторного обследования, они взяты под медицинское наблюдение.

Напомним, что в селе, где проживает около трех тысяч человек - диагноз COVID-19 подтвержден уже у 18 жителей. На сегодняшний день в населенном пункте действует особый режим карантина. Это значит, что для местного населения ограничен въезд и выезд без особой необходимости, закрыты парикмахерские, салоны красоты, кафе и другие предприятия бытового обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU