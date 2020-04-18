2020-04-18T12:27:39+03:00
Коронавирус Covid-19

В селе Богородское врачи продолжают обследование местных жителей на коронавирус

Только за прошедшие сутки медработники обошли 166 домохозяйств
Василий ЗАДУНАЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
В селе Богородское врачи продолжают обследование местных жителей на коронавирусВ селе Богородское врачи продолжают обследование местных жителей на коронавирусФото: Правительство Хабаровского края
Изменить размер текста:

Как рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края в селе Богородское которое полностью закрыто на карантин продолжается обследование местных жителей на коронавирусную инфекцию. Бригады медицинских работников обходят дома и берут пробы на COVID-19.

Только за прошедшие сутки врачи обошли 166 домохозяйств, в которых осмотрели 193 человека из числа тех, кто контактировал с зараженными и 91 человека не бывших в близком контакте с заболевшими.

- На сегодня выявлено 6 случаев ОРВИ, - сообщают в региональном минздраве. - У всех заболевших проведен сбор биологического материала для проведения лабораторного обследования, они взяты под медицинское наблюдение.

Напомним, что в селе, где проживает около трех тысяч человек - диагноз COVID-19 подтвержден уже у 18 жителей. На сегодняшний день в населенном пункте действует особый режим карантина. Это значит, что для местного населения ограничен въезд и выезд без особой необходимости, закрыты парикмахерские, салоны красоты, кафе и другие предприятия бытового обслуживания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 18 апреля 2020 года: в автономии карантин продлен еще на неделю
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 18 апреля: 38 новых случаев
В селе Богородское врачи продолжают обследование местных жителей на коронавирус
Музеи и ансамбли Восточного военного округа уходят в онлайн
Военные спасатели проводят дезинфекцию села Богородского в Хабаровском крае
Причина крушения самолёта под Хабаровском: источник назвал версии
В Хабаровске женщина заплатила за ночлег сережками
Видео с места крушения самолёта под Хабаровском сняли очевидцы
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на полдень 18 апреля 2020 года
В Хабаровском крае возбуждено второе уголовное дело за побег из инфекционного госпиталя
На жительницу Хабаровского края, сбежавшую из больницы, завели уголовное дело
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 18 апреля 2020 года
Обстановка в Хабаровском крае 18 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 17 апреля 2020 года: количество зараженных 16
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 17 апреля: количество заражений больше 100
Чиновники в Хабаровске попросили полицейских патрулировать кладбища
На Пасху верующих в Хабаровском крае просят остаться дома
Речные перевозки максимально сократят в Хабаровском крае
Военные в ЕАО отработали современные способы ведения боя
«Земский учитель» привлек в Хабаровский край 30 педагогов
Подозреваемых в ограблении 90-летнего горожанина нашли в Хабаровске
В Хабаровском крае корпоративных клиентов Россельхозбанка будут кредитовать в упрощенном режиме
Инфекционный госпиталь в Анастасьевке Хабаровского края готов на 50 процентов
Крупная компания в Хабаровском крае вернула налоговой долг в 60 миллионов рублей
В Биробиджане привлекли к ответственности 18 гуляющих самоизолированных
Праздники на Первомай в Хабаровском крае отменили
Легкоатлетический манеж реконструируют до осени в Хабаровске
Паводок и ледоход в Хабаровском крае 17 апреля: лед идет на Амуре и Амурской протоке