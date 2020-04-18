2020-04-18T12:52:40+03:00
Коронавирус Covid-19

Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 18 апреля: 38 новых случаев

Новые зараженные вирусом живут в Хабаровске, Советской Гавани и Богородском
Василий ЗАДУНАЕВ
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Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 18 апреля: 38 новых случаев. Фото министерства здравоохранения Хабаровского краяНовости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 18 апреля: 38 новых случаев. Фото министерства здравоохранения Хабаровского края
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Как сообщили в региональном минздраве только за сегодня в крае выявлено 38 случаев COVID-19. Вирус нашли у жителей города Хабаровска, Советской Гавани и села Богородское. В последнем населенном пункте медики проводят массовое обследование местных жителей. Село полностью закрыто на карантин.

- Среди впервые выявленных пациентов 4 человека старше 65 лет, 4 ребенка и 3 подростка в возрасте 15-17 лет, - рассказали в министерстве здравоохранения Хабаровского края. - Все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции.

Столь масштабный всплеск, по мнению специалистов, вызван еще и тем, что жители региона пренебрегая самоизоляцией массово выходят на улицы, не соблюдая элементарные меры предосторожности. Даже наряды патрулирующие улицы городов не смогли удержать горожан дома.

Всего в крае сейчас насчитывается 147 пациентов, 12 из них выздоровели и 4 умерли.

ИСТОЧНИК KP.RU

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