18 Апр 2020 2020-04-18T13:07:06+03:00

Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 18 апреля 2020 года: в автономии карантин продлен еще на неделю Фото: Правительство ЕАО

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Ситуация по коронавирусу в Еврейской автономии на вечер 18 апреля 2020 года – глава ЕАО подписал постановление, согласно которому ограничительные меры, действующие в регионе продлены еще на неделю, то есть до 26 апреля включительно, и введен масочный режим. На это время запрещены массовые мероприятия и остановлена работа ряда организаций и учреждений.

Во всех общественных местах, включая общественный транспорт, магазины и предприятия бытового обслуживания, разрешено находиться только в масках, или респираторах. На улицы это ограничение пока не распространяется.

- В регион поступила большая партия медицинских масок и перчаток. Эти средства индивидуальной защиты не для продажи! На остановках общественного транспорта, в других общественных местах их будут раздавать волонтёры. В очередной раз призываю всех соблюдать режим самоизоляции, – подчеркнул Ростислав Гольдштейн, глава региона.

Так же глава региона подчеркнул, что те, кто все-таки вынужден выходить из дома по делам, обязательно должны быть в масках.

ИСТОЧНИК KP.RU