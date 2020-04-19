Обстановка в Хабаровском крае 19 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

19 Апр 2020 2020-04-19T02:30:03+03:00

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По данным «Дальневосточное УГМС» на 19 апреля, в Хабаровском крае не будет опасных метеорологических явлений. В Хабаровске ночная температура - от -2 до +3, днем от +13 до +18, ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с, На юге края температура ночью от 0 до +5, днем от +15 до +21, ветер юго-восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. В центральных районах температура ночью от -7 до +3, днем от +8 до +18, ветер восточный, юго-восточный 5-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Осадков в Хабаровске, на юге и в центральной части регионе не ожидается. На севере края временами сильные в виде мокрого снега и снега, температура ночью от -11 до 0, днем от -4 до +7, ветер северный 7-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

В период с 20 по 22 апреля в крае ожидаются дождь и мокрый снег, на севере - мокрый снег и снег, местами сильный. Усиление северо-восточного ветра по долинам рек и на побережье до 17-22 м/с. С 21 апреля температура воздуха понизится до -2,+5.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений. Не зафиксировали превышение допустимых уровней радиационного фона в крае.

В ближайшие один-два дня ожидается интенсивное вскрытие горных рек в южных районах и равнинных рек в центральных районах Приамурья.

ИСТОЧНИК KP.RU