Сбежал из больницы и прятался у сестры хабаровчанин, зараженный коронавирусом

19 Апр 2020 2020-04-19T04:06:33+03:00

Мало того, мужчина отключил телефон, надеясь, что его не найдут

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В Хабаровске пациент с подтвержденным COVID-19 сбежал из больницы. Известно, что 54-летний горожанин находился в городской клинической больнице на обследовании, так как накануне произошедшего почувствовал недомогание, у него была высокая температура тела. Мужчину доставили в больницу, сделали тест на коронавирус и получили положительный результат.

- По правилам пациента готовили к переводу в корпус для инфицированных больных. Однако, улучив подходящий момент, хабаровчанин самовольно покинул специализированный стационар, создав угрозу заражения окружающих, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Мало того, что пациент сбежал, так он еще и отключил телефон. Однако правоохранители все-таки вычислили его местонахождение. Он прятался в квартире своей сестры, которая не знала об обстоятельствах появления родственника. Когда он увидел в окне патрульные экипажи, то закрылся в одной из комнат квартиры. Бойцам Росгвардии все-таки удалось уговорить его выйти добровольно. Позже пациента доставили в обсерватор.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил». Максимально возможное наказание – это лишение свободы сроком до двух лет. Информацию о родственниках мужчины и иных контактировавших с ним лицах передали в управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю для принятия мер реагирования.

ИСТОЧНИК KP.RU