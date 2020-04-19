2020-04-19T05:28:39+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 апреля 2020 года

В Николаевске-на-Амуре один случай заражения COVID-19, в Богородском продолжает работать выездная бригада врачей
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 апреля 2020 годаСитуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 апреля 2020 годаФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 апреля 2020 года – в общей сложности количество случаев заражения достигло 147. Из них 16 человек излечились и выписались домой, четверо умерли. В стационары края госпитализировали 43 пациента с подозрением на заболевание. В изоляторах края 14 человек, контактировавших с заболевшими. Все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет. Из числа пациентов с подтвержденным диагнозом 6 тяжелобольных пациентов, шесть из них находятся на ИВЛ, в том числе четыре человека старше 70 лет.

- На сегодняшний день продолжает работать выездная бригада врачей в селе Богородское. У 35 человек взяли биологический материал для лабораторного обследования на коронавирус, выявили с симптомами ОРВИ два человека. Этих людей уже изолировали на дому и поместили под медицинское наблюдение, - рассказали в региональном минздраве. – Специалисты в целом обошли 263 домохозяйства, осмотрели 547 человек.

Отметим также, что в Николаевске-на-Амуре зафиксировали первый случай заражения COVID-19. Об этом 18 апреля сообщили в районной администрации. В остальных поселениях Николаевского района случаев заражения не зафиксировали, под медицинским наблюдением остаются восемь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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