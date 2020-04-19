2020-04-19T08:29:11+03:00
Общество

Хабаровчанина и еще 193 человека привезли из Бангкока во Владивосток

Прилетевших посадят на строгий карантин
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанина и еще 193 человека привезли из Бангкока во ВладивостокХабаровчанина и еще 193 человека привезли из Бангкока во ВладивостокФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне, 18 апреля, стало известно о том, что во Владивосток доставили туристов из Бангкока. В основном это жители Приморья. Из 194 человек один хабаровчанин. Он и другие прибывшие в течение двух недель будут находиться на жестком карантине. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Приморского края.

Напомним, в Хабаровск 12 апреля привезли отдыхающих, застрявших в Сеуле. На борт самолета тогда сели 107 человек, из которых были не только жители Хабаровского края, но и из других регионов. По прилету всех людей также посадили на жесткий карантин. Однако вывезенные туристы неадекватно отреагировали на оказанную помощь. Они, находясь в инфекционном госпитале с положительными пробами, решили, что здоровы, выпили спиртного и устроили там настоящий дебош с выпрыгиванием в окна и с попытками силой уйти из лечебного учреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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