Сезон навигации для маломерных судов открыли в Хабаровском крае

19 Апр 2020 2020-04-19T07:02:14+03:00

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Сезон навигации для маломерных судов открыли с 20 апреля в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах. Решение приняли в связи с окончанием ледохода в южных районах Хабаровского края. К слову, открытие навигации в регионе стартует 27 апреля, а в Хабаровске 30 апреля 2020 года.

- Отметим, что решение об открытии навигации принимают отдельно в каждом муниципальном образовании распоряжением главы администрации района. Это связано с тем, что климатические условия на территории Хабаровского края заметно различаются, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Судоводителям напоминают, чтобы выйти на воду на маломерном судне, нужно иметь удостоверение на право его управлением. Судно должно пройти регистрацию и техническое освидетельствование в подразделениях государственной инспекции по маломерным судам, иметь в комплекте, как минимум, спасательные жилеты, сигнальные фонари, огнетушитель, медицинскую аптечку.

Судоводителей убедительно просят не выходить на воду раньше начала навигации. В будущем, перед тем, как отправиться в путь, пожалуйста, берите с собой теплые вещи, запас воды, еды и топлива, зарядите сотовый телефон. Не перегружайте маломерное судно, не выходите на воду ночью без освещения и во время непогоды, также категорически нельзя выходить на воду, если вы выпили алкоголь.

ИСТОЧНИК KP.RU