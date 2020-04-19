19 Апр 2020 2020-04-19T09:54:51+03:00

На вопрос «Как вы попали в музей?» ответили генеральный директор и его замы

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Музей имени Н.И. Гродекова в Хабаровске отмечает юбилей – 126 лет со дня своего основания. В условиях действующих ограничений в связи с коронавирусом, поздравления работники принимали удаленно. А еще в знак своего доброго расположения к своим посетителям они подготовили небольшой ролик.

- Пути к любимому делу жизни у каждого человека разные, а иногда случайные. О своем приходе в музей рассказывают замы генерального директора Нина Анатольевна Маркова и Наталья Сергеевна Позина, а также сам генеральный директор Иван Владимирович Крюков, - рассказали в музее имени Н.И. Гродекова.

Каждый из участников этого проекта рассказал о том, как попал в музей. Истории душевные и позитивные, которых сегодня не хватает в условиях самоизоляции. Редакция «КП»-Хабаровск» поздравляет коллектив музея с праздником, желает успехов и процветания.

Напомним, что музей открыли 19 апреля 1894 года. В 1902 году Приамурский отдел ИРГО обратился с ходатайством в Министерство внутренних дел о присвоении музею имени генерал-губернатора и первого председателя Приамурского отдела Императорского Русского Географического общества Н.И. Гродекова.

grodekov_museum На 126-летие музея в Хабаровске рассекретили подноготную его работников

ИСТОЧНИК KP.RU