Хабаровчан вывезли из Токио во Владивосток 19 апреля

19 Апр 2020 2020-04-19T11:22:44+03:00

Всего в этот день на родину вернутся 120 человек

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Еще одну группу застрявших туристов вывезли из Токио во Владивосток сегодня, 19 апреля. Среди них есть жители Хабаровского края. Всего в Россию из Страны Восходящего солнца вернулись больше 120 человек - жители Приморья, Амурской области и Забайкалья.

Как сообщили в авиакомпании «Аврора», организовали специальный чартерный рейс «Владивосток – Токио – Владивосток». Из Владивостока в 11:55, прилет в Токио (а/п Нарита) в 13:10. Вылет из Токио в 14:05, прилет во Владивосток в 17:25 (везде указано местное время).

Напомним, ранее сообщалось, что 18 апреля во Владивосток прибыл самолет из Бангкока, на борту которого также находились туристы. Среди них был один житель Хабаровского края. К слову, 12 апреля привезли отдыхающих, застрявших в Сеуле. На борт самолета тогда сели 107 человек, из которых были не только жители Хабаровского края, но и из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU