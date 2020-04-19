2020-04-19T11:22:44+03:00
Общество

Хабаровчан вывезли из Токио во Владивосток 19 апреля

Всего в этот день на родину вернутся 120 человек
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Хабаровчан вывезли из Токио во Владивосток 19 апреляХабаровчан вывезли из Токио во Владивосток 19 апреляФото: Тимур ХАНОВ
Изменить размер текста:

Еще одну группу застрявших туристов вывезли из Токио во Владивосток сегодня, 19 апреля. Среди них есть жители Хабаровского края. Всего в Россию из Страны Восходящего солнца вернулись больше 120 человек - жители Приморья, Амурской области и Забайкалья.

Как сообщили в авиакомпании «Аврора», организовали специальный чартерный рейс «Владивосток – Токио – Владивосток». Из Владивостока в 11:55, прилет в Токио (а/п Нарита) в 13:10. Вылет из Токио в 14:05, прилет во Владивосток в 17:25 (везде указано местное время).

Напомним, ранее сообщалось, что 18 апреля во Владивосток прибыл самолет из Бангкока, на борту которого также находились туристы. Среди них был один житель Хабаровского края. К слову, 12 апреля привезли отдыхающих, застрявших в Сеуле. На борт самолета тогда сели 107 человек, из которых были не только жители Хабаровского края, но и из других регионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в ЕАО к вечеру 19 апреля 2020 года
Новости о коронавирусе в Хабаровском крае к вечеру 19 апреля 2020 года: география заболевания стала шире
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета расследует авиакатастрофу под Хабаровском
Хабаровчан вывезли из Токио во Владивосток 19 апреля
Стали известны имена погибших в авиакатастрофе под Хабаровском
На 126-летие музея в Хабаровске рассекретили подноготную его работников
Хабаровчанина и еще 193 человека привезли из Бангкока во Владивосток
Сезон навигации для маломерных судов открыли в Хабаровском крае
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 19 апреля 2020 года
На площади Ленина временно ограничили парковку
Обстановка в Хабаровском крае 19 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон
Ситуация по коронавирусу в ЕАО на вечер 18 апреля 2020 года: в автономии карантин продлен еще на неделю
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 18 апреля: 38 новых случаев
В селе Богородское врачи продолжают обследование местных жителей на коронавирус
Музеи и ансамбли Восточного военного округа уходят в онлайн
Военные спасатели проводят дезинфекцию села Богородского в Хабаровском крае
Причина крушения самолёта под Хабаровском: источник назвал версии
В Хабаровске женщина заплатила за ночлег сережками
Видео с места крушения самолёта под Хабаровском сняли очевидцы