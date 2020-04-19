Новости о коронавирусе в Хабаровском крае к вечеру 19 апреля 2020 года: география заболевания стала шире

19 Апр 2020 2020-04-19T12:17:27+03:00

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Новости о коронавирусе в Хабаровском крае к вечеру 19 апреля 2020 года – в регионе зафиксировали всего 185 случаев заражения. Из них 16 выздоровели, четыре умерли. Пациенты, у которых диагностировали COVID-19, находятся в больницах Хабаровска, Советской Гавани, Николаевска-на-Амуре, Бикинского и Верхнебуреинского районов и в селе Богородское Ульчского района. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Отметим также, что в регионе обследовали на коронавирус более 15,5 тысяч человек, то есть 1,2 процента от населения края. Около 800 жителей обследовали в селе Богородское, то есть 20,0 процентов от числа проживающих. На сегодняшний день регулярно тестируют на COVID-19 медицинских работников.

В ведомстве также отметили, что среди вновь выявленных пациентов более 80 процентов являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования. Все пациенты находились в контакте с ранее выявленными лицами и находились в изоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU