19 Апр 2020 2020-04-19T13:05:15+03:00

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Ситуация с коронавирусом в ЕАО к вечеру 19 апреля 2020 года – количество подтвержденных случаев увеличилось до 20. Из них четыре человека уже выздоровели и выписались, летальных исходов не зафиксировали. Отметим, что на сегодняшний день под наблюдением врачей в регионе находятся около 400 человек. Об этом сообщили в пресс- службе областного правительства.

Жителей Еврейской автономии убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики коронавирусной инфекции – чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку. Если вам все-таки пришлось покинуть помещение, пожалуйста, соблюдайте дистанцию минимум в полтора метра по отношению к другим людям. Не забудьте одеть маску. К слову, их будут бесплатно раздавать волонтеры на остановках общественного транспорта, в других общественных местах.

ИСТОЧНИК KP.RU