Ситуация с коронавирусом в ЕАО к вечеру 19 апреля 2020 года
Ситуация с коронавирусом в ЕАО к вечеру 19 апреля 2020 года – количество подтвержденных случаев увеличилось до 20. Из них четыре человека уже выздоровели и выписались, летальных исходов не зафиксировали. Отметим, что на сегодняшний день под наблюдением врачей в регионе находятся около 400 человек. Об этом сообщили в пресс- службе областного правительства.
Жителей Еврейской автономии убедительно просят соблюдать режим самоизоляции и меры профилактики коронавирусной инфекции – чаще мойте руки, проветривайте помещения, регулярно делайте влажную уборку. Если вам все-таки пришлось покинуть помещение, пожалуйста, соблюдайте дистанцию минимум в полтора метра по отношению к другим людям. Не забудьте одеть маску. К слову, их будут бесплатно раздавать волонтеры на остановках общественного транспорта, в других общественных местах.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»