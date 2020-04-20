Обстановка в Хабаровском крае 20 апреля 2020 года: погода, паводки, радиационный фон

20 Апр 2020 2020-04-20T01:02:09+03:00

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По данным ФГБУ «Дальневосточное УГМС», 20 апреля местами в Тугуро-Чумиканском районе прогнозируют опасные метеорологические явления, сильный снег, метель, усиление ветра с порывами до 18-23 м/с. В Хабаровске температура ночью от -4 до -6, днем от +14 до +16, ветер восточный, северо-восточный 9-14 м/с, порывы 13-18 м/с. На юге края температура ночью от +3 до +8, днем от +15 до +21, ветер восточный, юго-восточный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. В Хабаровске и в южных районах края ожидается небольшой дождь.

В центральных районах прогнозируют осадки, местами сильные в виде дождя и мокрого снега, температура ночью от -7 до +3, днем от +3 до +18, ветер восточный, юго-восточный 5-13 м/с, порывы 15-20 м/с. НА севере региона осадки, временами сильные в виде мокрого снега и снега, температура ночью от -11 до 0, днем от -4 до +7, ветер северный 7-14 м/с, порывы 15-20 м/с.

С 20 по 22 апреля на большей части территории края прогнозируют дождь и мокрый снег, в северных районах - мокрый снег и снег, местами сильный, местами налипание мокрого снега. Усиление северо-восточного ветра по долинам рек и на побережье до 17-22 м/с. С 21 апреля ожидается понижение дневных температур воздуха до -2,+5.

Уровень радиоактивного загрязнения на территории Хабаровского края колеблется от 6 до 18 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

Опасные гидрологические явления не прогнозируются.

Прогноз на сутки предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU