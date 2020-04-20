Водитель с «липовыми» правами в Комсомольске стал фигурантом уголовного дела

20 Апр 2020 2020-04-20T02:07:59+03:00

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Водителя в Комсомольске-на-Амуре остановили для проверки документов. Обычная процедура, но закончилась она уголовным делом. Причина тому «липовые» права, посмотрев на которые автоинспекторы сразу поняли, что что-то не так.

- Мужчину задержали и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Как выяснилось позже, изъятое удостоверение на право управления транспортным средством в информационной системе не значится, - прокомментировали в пресс- службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам фигурант в свою очередь рассказал, что купил поддельный документ у своего знакомого. В отношении него завели уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков». За этот проступок максимально возможное наказание - это лишение свободы сроком до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU