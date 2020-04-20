В ЕАО оштрафовали 60 человек, нарушивших особый режим

20 Апр 2020 2020-04-20T04:39:53+03:00

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В ЕАО оштрафовали 60 человек, которые нарушили требования особого противопожарного режима. Он устанавливает особые правила, например, нельзя проводить огневые и пожароопасные работы, разводить костры, в том числе и для приготовления шашлыков. Однако многие игнорируют эти правила. Чтобы выявить нарушителей, проводят рейды.

- Сегодня проверку устроили в Биробиджане и Биробиджанском районе. К огнеборцам также присоединились сотрудники полиции. Вместе они напоминали местным жителям о действующих ограничениях. Профилактическая работа значительно влияет на уменьшение нарушений в области пожарного законодательства, и это радует, - рассказал Сергей Волошин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы.

Отметим также, что почти тысяче человек вручили памятки с рекомендациями, провели с гражданами беседы по недопущению безответственного отношения к огню.

Если вы стали свидетелем нарушения требований пожарной безопасности, а именно увидели, как разводят костер или выжигают траву, сообщите об этом по телефону вызова экстренных оперативных служб 112.

ИСТОЧНИК KP.RU