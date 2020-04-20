В ЕАО оштрафовали 60 человек, нарушивших особый режим
В ЕАО оштрафовали 60 человек, которые нарушили требования особого противопожарного режима. Он устанавливает особые правила, например, нельзя проводить огневые и пожароопасные работы, разводить костры, в том числе и для приготовления шашлыков. Однако многие игнорируют эти правила. Чтобы выявить нарушителей, проводят рейды.
- Сегодня проверку устроили в Биробиджане и Биробиджанском районе. К огнеборцам также присоединились сотрудники полиции. Вместе они напоминали местным жителям о действующих ограничениях. Профилактическая работа значительно влияет на уменьшение нарушений в области пожарного законодательства, и это радует, - рассказал Сергей Волошин, заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы.
Отметим также, что почти тысяче человек вручили памятки с рекомендациями, провели с гражданами беседы по недопущению безответственного отношения к огню.
Если вы стали свидетелем нарушения требований пожарной безопасности, а именно увидели, как разводят костер или выжигают траву, сообщите об этом по телефону вызова экстренных оперативных служб 112.
ИСТОЧНИК KP.RU