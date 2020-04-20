2020-04-20T04:38:41+03:00
Общество

Долг перед Госавтоинспекцией помешал жителю Хабаровского края продать машину

Мужчине нужно было оплатить 10 выписанных штрафов
Александр ШТААЛЬ
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Долг перед Госавтоинспекцией помешал жителю Хабаровского края продать машинуДолг перед Госавтоинспекцией помешал жителю Хабаровского края продать машинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Житель Бикинского района оказался в непростой ситуации - захотел продать машину, но не смог этого сделать из-за долга. При этом деньги он должен был Госавтоинспекции, сотрудники которой выписали ему в общей сложности 10 штрафов.

- Платить нарушитель не хотел и всячески уклонялся от этой обязанности. Уведомление и предупреждения на него не действовали, оставалось только принять кардинальные меры. Поэтому приставы выяснили, что у должника на правах собственности есть машина. На нее-то и наложили в итоге арест, - рассказали в пресс-службе УФССП по Хабаровскому краю.

Общая сумма задолженности была 11 тысяч рублей. Мужчина сразу же нашел деньги и оплатил все штрафы. Запрет на регистрационные действия в отношении имущества сняли, исполнительное производство закончилось в связи с фактическим исполнением требований исполнительных документов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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