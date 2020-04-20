2020-04-20T04:37:54+03:00
Общество

Пенсионерам и инвалидам в Комсомольске принесут продукты и лекарства на дом

Работой занимается Комплексный центр социального обслуживания
Александр ШТААЛЬ
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Пенсионерам и инвалида в Комсомольске принесут продукты и лекарства на домПенсионерам и инвалида в Комсомольске принесут продукты и лекарства на домФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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В Комсомольске-на-Амуре гражданам пожилого возраста от 60 лет и старше, а также инвалидам доставят продукты и лекарства на дом. Этим займутся работники Комплексного центра социального обслуживания населения совместно с волонтерами отдела по делам молодежи администрации города и местного отделения «Волонтеры-медики».

- Заявки от жителей Города юности принимают по телефонам горячей линии: 55-64-63 и 53-10-54. Доставку выполнят социальные работники и волонтеры, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что в центре помогают с выпиской рецептов на бесплатные лекарственные средства, их покупкой и последующей доставкой их из аптеки на дом гражданину. Услуга оказалась востребованной у тех, кто имеет хронические заболевания. К слову, помощь оказывают также гражданам, не имеющим родственников или не способных сходить за лекарствами самостоятельно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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