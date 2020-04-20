20 Апр 2020 2020-04-20T04:36:44+03:00

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Центр занятости в Биробиджане работает в дистанционном режиме. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. По новым правилам областное государственное казенное учреждение ведет прием и граждан, и работодателей.

- Напомним, регистрации с целью поиска работы подлежат граждане, представившие в центр занятости населения заявление о предоставлении им государственной услуги в поиске работы в электронной форме. Заявление можно заполнить в личном кабинете ИАС Общероссийская база вакансий «РАБОТА В РОССИИ». Также можно пройти эту процедуру в личном кабинете ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителям города напоминают телефон горячей линии Центра занятости в Биробиджане 8-924-642-87-07 и 8-924-649-01-81. Подтвердить учетную запись портала государственных услуг также можно по телефонам «горячей линии» МФЦ (42622) 40-806 или (42622) 40-789. С заявителем свяжется инспектор службы занятости после того, как получит заявление и сообщит даты перерегистрации и признания безработным.

ИСТОЧНИК KP.RU