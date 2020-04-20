2020-04-20T04:36:44+03:00
Общество

Центр занятости в Биробиджане работает в дистанционном режиме

Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Центр занятости в Биробиджане работает в дистанционном режимеЦентр занятости в Биробиджане работает в дистанционном режимеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Центр занятости в Биробиджане работает в дистанционном режиме. Это вынужденная мера в связи с угрозой распространения коронавируса. По новым правилам областное государственное казенное учреждение ведет прием и граждан, и работодателей.

- Напомним, регистрации с целью поиска работы подлежат граждане, представившие в центр занятости населения заявление о предоставлении им государственной услуги в поиске работы в электронной форме. Заявление можно заполнить в личном кабинете ИАС Общероссийская база вакансий «РАБОТА В РОССИИ». Также можно пройти эту процедуру в личном кабинете ФГИС «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Жителям города напоминают телефон горячей линии Центра занятости в Биробиджане 8-924-642-87-07 и 8-924-649-01-81. Подтвердить учетную запись портала государственных услуг также можно по телефонам «горячей линии» МФЦ (42622) 40-806 или (42622) 40-789. С заявителем свяжется инспектор службы занятости после того, как получит заявление и сообщит даты перерегистрации и признания безработным.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель в Хабаровске наехал на детскую коляску с ребенком
Жилищным организациям в Хабаровске COVID-19 не мешает бороться за гранты
Ситуация в Комсомольске-на-Амуре в обед 20 апреля 2020 года: один случай заражения
В дачном пожаре пострадали три человека под Хабаровском
Жители Хабаровского края более 400 тысяч раз заходили в интернет через Wi-Fi
Военнослужащий погиб в ДТП под Хабаровском
Центр занятости в Биробиджане работает в дистанционном режиме
Пенсионерам и инвалидам в Комсомольске принесут продукты и лекарства на дом
Долг перед Госавтоинспекцией помешал жителю Хабаровского края продать машину
В ЕАО оштрафовали 60 человек, нарушивших особый режим
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 апреля 2020 года
Водитель с «липовыми» правами в Комсомольске стал фигурантом уголовного дела