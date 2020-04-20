2020-04-20T07:01:37+03:00
Коронавирус Covid-19

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 апреля 2020 года

Всего в крае выявлено 185 заболевших
Евгения МОЛОТОВА
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Всего в крае выявлено 185 заболевших ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского краяВсего в крае выявлено 185 заболевших ФОТО: Министерство здравоохранения Хабаровского края
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 апреля 2020 года - в регионе в общей сложности выявили 185 случаев заражения COVID-19. Из них 16 человек выздоровели, четверо скончались, остальные получают лечение. Случаи заболевания выявлены у жителей Хабаровска, Советской Гавани, Николаевска-на-Амуре. Также пациенты живут в Бикинском, Верхнебуреинском районах и в селе Богородское Ульчского района.

На коронавирусную инфекцию обследовали более 15 с половиной тысяч человек, то есть 1,2 процента от населения края, в том числе около 800 жителей села Богородское, то есть 20 процентов от числа проживающих. Регулярно тестируют на COVID-19 медицинских работников.

- Регистрируемый в последние дни ежедневный прирост подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в крае связан с увеличением числа ежедневно проводимых тестов и говорит о повышении качества диагностики, - отметили в краевом минздраве. - Среди вновь выявленных пациентов более 80 % являются бессимптомными носителями, выявленными активно при проведении эпидемического расследования.

Своевременное выявление, изоляция и лечение лиц с минимальными клиническими проявлениями позволяет не только максимально ограничить дальнейшее распространение заболевания в обществе, но и избежать критического развития заболевания у пациентов.

По состоянию на 19 апреля 2020 года в изоляторах Хабаровского края 14 человек из числа близких контактов с заболевшими, все в удовлетворительном состоянии, признаков заболевания нет.

Под медицинским наблюдением остаются около 700 человек, прибывших из зарубежных поездок, из них более 80 в обсерваторе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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