Военнослужащий погиб в ДТП под Хабаровском

20 Апр 2020 2020-04-20T05:11:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Информация о трупе на обочине дороги на 19 километре шоссе в районе села Черная речка поступила в три часа ночи. Потерпевшего обнаружил проезжавший мимо водитель. Он обратил внимание на бесформенную массу, лежащую у дороги, и остановился. Он же и сообщил о произошедшем в дежурную часть.

Личность погибшего установили быстро, при нем были документы. Молодой человек 1999 года рождения оказался военнослужащим. Прибывший на место криминалист предположил, что погибший был сбит автомобилем. Совместные действия следственно-оперативной группы и сотрудников ВАИ позволили установить личность виновника ДТП и обнаружить автомобиль.

- Иномарка найдена в селе Калинка, полицейские отыскали и водителя. Автомобилист признался в ДТП. По его версии, наезд произошел случайно, после аварии он сильно испугался и в страхе поехал прочь. По предварительным данным, водитель был трезв. С ним работает следственно-оперативная группа, - отметили в краевом ГИБДД.

Скрывшийся водитель не пытался вызвать для жертвы скорую помощь - вызовов в неотложку ночью не поступало. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил движения, повлекшее смерть человека».

ИСТОЧНИК KP.RU