20 Апр 2020 2020-04-20T05:19:27+03:00

В дачном пожаре пострадали три человека под Хабаровском Фото: Артем КИЛЬКИН

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Под Хабаровском в деревянном одноэтажном дачном доме на 51 километре автодороги Хабаровск – Комсомольск-на-Амуре случился пожар. О происшествии стало известно в 20:18 накануне, 19 апреля. Очевидцы позвонили на пульт пожарной охраны и сообщили о возгорании. На помощь оперативно отправились расчеты ближайшей 88 пожарной части, расположенной в 22 километрах от места вызова.

- Прибывшие огнеборцы увидели, что дом горит по всей площади. Проели разведку помещений, обнаружили женщину 1987 года рождения без признаков жизни. Двух пострадавших - мужчину и женщину госпитализировали в медицинское учреждение, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Локализовать пламя удалось в 20:54, полностью ликвидировать - в 22:11. Общая площадь пожара составила 30 квадратных метров. Сотрудники следственных органов и Государственного пожарного надзора МЧС России проводят проверку по факту случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU