Жители Хабаровского края более 400 тысяч раз заходили в интернет через Wi-Fi

20 Апр 2020 2020-04-20T05:08:33+03:00

Всего по программе УЦН в Хабаровском крае работает 56 точек бесплатного доступа в интернет ФОТО: «Ростелеком»

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В «Ростелекоме» продолжается подведение итогов 2019 года. Специалисты компании оценили объем использования точек доступа к интернету по технологии Wi-Fi в малых населенных пунктах Хабаровского края. Точки доступа организованы «Ростелекомом» в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). Общий объем проходящего через точки трафика превысил 65 ТБ.

Продолжительность интернет-сессии составила в среднем 36 минут. Наибольший пик активности пришелся на лето. За август через точки доступа прошло около 7,5 ТБ информации. Рекорд по количеству интернет-сессий поставили жители села Арсеньево Нанайского района, в августе они подключились к интернету около четырех тысяч раз.

- Программа по устранению цифрового неравенства помогает жителям самых удаленных сел получить доступ к цифровым сервисам, - комментирует Елена Хитрова, директор Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком». - Точка беспроводного доступа дает достаточную скорость для пользования порталом госуслуг, просмотра сайтов и общения в социальных сетях. Ежемесячно через точки проходит в среднем 5 ТБ трафика, фиксируется более 34 тысяч подключений. Такие внушительные цифры демонстрируют востребованность программы у жителей.

Всего по программе УЦН в Хабаровском крае работают 56 точек бесплатного доступа в интернет. Бесплатно пользоваться социальным интернетом могут более 18 тысяч жителей региона. Для реализации программы в 15 районах края построено почти 500 километров оптических линий связи. В 35 населенных пунктах для предоставления услуги используется оптика, в 21 поселении, расположенном в труднодоступной местности, применяются спутниковые технологии.