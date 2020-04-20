2020-04-20T06:18:40+03:00
Общество

Жилищным организациям в Хабаровске COVID-19 не мешает бороться за гранты

На конкурс подали больше 100 заявок на ремонт дворов
Александр ШТААЛЬ
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Жилищным организациям в Хабаровске COVID-19 не мешает бороться за грантыЖилищным организациям в Хабаровске COVID-19 не мешает бороться за грантыФото: Андрей АБРАМОВ
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Жилищные организации в Хабаровске подали больше 100 заявок на муниципальные граны на ремонт дворов. Работа в этом направлении началась активная, несмотря на пандемию COVID-19. Позже каждую заявку рассмотрят, но финансовую помощь получат не все.

- Хабаровчанам в основном нужны новые детские и спортивные площадки. Некоторые планируют асфальтировать территории, обустраивать парковки, а также прокладывать тротуары и ливневки. Пока мало заявок на установку современных площадок для сбора твердых коммунальных отходов. Жители дома по улице Панфиловцев, 34 мечтают обустроить у себя футбольно-баскетбольную площадку, - рассказала Мария Кущ, заместитель начальника городского управления жилищного фонда и эксплуатации жилищного фонда.

Заявки принимали с 10 марта по 15 апреля. Сейчас комиссия будет их оценивать: проверять правильность оформления документов, сколько собственники сами готовы вложить в благоустройство двора. Примут во внимание и то, насколько активно жилищные организации самостоятельно занимались благоустройство дворовых территорий в прошлом. На гранты планируют потратить 32,8 миллиона рублей. Итоги конкурса озвучат 6 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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