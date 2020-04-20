2020-04-20T05:51:47+03:00
Здоровье

Ситуация в Комсомольске-на-Амуре в обед 20 апреля 2020 года: один случай заражения

По предварительной информации, горожанин приехал в город из другого региона
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Ситуация в Комсомольске-на-Амуре в обед 20 апреля 2020 года: один случай зараженияСитуация в Комсомольске-на-Амуре в обед 20 апреля 2020 года: один случай зараженияФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Ситуация в Комсомольске -на- Амуре в обед 20 апреля 2020 года – выявлен один случай заражения. Об этом сообщили участники очередного заседания оперативного штаба по коронавирусу.

- По предварительной информации, горожанин который приехал из другого региона. Сейчас устанавливают его контакты, сам он находится в медицинском учреждении, - прокомментировали в пресс- службе города юности.

Отметим также, что на особом контроле медиков заболевания ОРВИ и пневмонией. На прошлой неделе зафиксировали 823 случая ОРВИ и 26 случаев пневмонии. На контроле врачей находятся граждане, прибывшие из стран, где были выявлены случаи коронавируса. С 1 марта по 20 апреля в город вернулись из этих стран 757 горожан. На карантине, под наблюдением врачей и под контролем полиции, находится 14 человек (у остальных срок карантина закончен).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пьяный водитель в Хабаровске наехал на детскую коляску с ребенком
Жилищным организациям в Хабаровске COVID-19 не мешает бороться за гранты
Ситуация в Комсомольске-на-Амуре в обед 20 апреля 2020 года: один случай заражения
В дачном пожаре пострадали три человека под Хабаровском
Жители Хабаровского края более 400 тысяч раз заходили в интернет через Wi-Fi
Военнослужащий погиб в ДТП под Хабаровском
Центр занятости в Биробиджане работает в дистанционном режиме
Пенсионерам и инвалидам в Комсомольске принесут продукты и лекарства на дом
Долг перед Госавтоинспекцией помешал жителю Хабаровского края продать машину
В ЕАО оштрафовали 60 человек, нарушивших особый режим
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 апреля 2020 года
Водитель с «липовыми» правами в Комсомольске стал фигурантом уголовного дела