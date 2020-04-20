20 Апр 2020 2020-04-20T05:51:47+03:00

Ситуация в Комсомольске-на-Амуре в обед 20 апреля 2020 года: один случай заражения Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация в Комсомольске -на- Амуре в обед 20 апреля 2020 года – выявлен один случай заражения. Об этом сообщили участники очередного заседания оперативного штаба по коронавирусу.

- По предварительной информации, горожанин который приехал из другого региона. Сейчас устанавливают его контакты, сам он находится в медицинском учреждении, - прокомментировали в пресс- службе города юности.

Отметим также, что на особом контроле медиков заболевания ОРВИ и пневмонией. На прошлой неделе зафиксировали 823 случая ОРВИ и 26 случаев пневмонии. На контроле врачей находятся граждане, прибывшие из стран, где были выявлены случаи коронавируса. С 1 марта по 20 апреля в город вернулись из этих стран 757 горожан. На карантине, под наблюдением врачей и под контролем полиции, находится 14 человек (у остальных срок карантина закончен).

ИСТОЧНИК KP.RU