20 Апр 2020 2020-04-20T07:56:14+03:00

Пьяный водитель в Хабаровске наехал на детскую коляску с ребенком Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске на минувших выходных, 18 апреля, машина Nissаn Аvеnir наехала на коляску, в которой находился ребенок, и врезалась в ворота гаража. По предварительной информации, все произошло на территории ГСК по улице Ворошилова. Пока известно, что водитель не справился с управлением, из-за чего и случилась неприятность. К слову, когда мужчина наехал на гаражные ворота, он повредил припаркованный в гараже автомобиль Тоуота Gаiа.

- В результате аварии пострадал годовалый ребенок, у которого диагностировали ушиб мягких тканей левого предплечья и ушибы на лице. Лечение малышка будет получать амбулаторно, - рассказал информированный источник.

Позже выяснилось, что за рулем авто находился нетрезвый водитель. Его задержали и поместили в спецприемник.

Автолюбителей в Хабаровске убедительно просят не садиться за руль в нетрезвом виде. Поездка может обернуться трагедией.

ИСТОЧНИК KP.RU