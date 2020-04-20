2020-04-20T07:54:31+03:00
Здоровье

Скончался пятый пациент, зараженный коронавирусом, в Хабаровском крае

Мужчине было 75 лет
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Скончался пятый пациент, зараженный коронавирусом, в Хабаровском крае ФОТО: Минздрав Хабаровского краяСкончался пятый пациент, зараженный коронавирусом, в Хабаровском крае ФОТО: Минздрав Хабаровского края
Изменить размер текста:

В Хабаровском крае скончался пятый пациент, зараженный коронавирусом. Известно, что ему было 75 лет. У него была тяжелая сердечно-сосудистая патология. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По данным на утро 20 апреля, в крае всего 185 официально подтвержденных случаев COVID-19. Из них 16 выздоровели, пять скончались, остальные получают лечение. Отметим также, что география коронавируса расширяется. Сегодня стало известно о первом заражении в Комсомольске-на-Амуре, ранее сообщалось о первом заболевшем пациенте в Николаевске-на-Амуре.

К слову, на коронавирусную инфекцию обследовали более 15 с половиной тысяч человек, то есть 1,2 процента от населения края, в том числе около 800 жителей села Богородское, то есть 20 процентов от числа проживающих. Также из соображений безопасности регулярно тестируют на COVID-19 медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Новости по коронавирусу в Хабаровском крае на вечер 20 апреля: число заражений превысило 200
К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае
Тысячи деревьев высадят на улицах Хабаровска
Оборот компаний в Хабаровске сократился от 30 до 100 процентов
Сберечь предпринимательство: в Хабаровском крае обсудили вопросы поддержки бизнеса
На территории Биробиджанской ТЭЦ поставят кровати для сотрудников
Незапланированно приземлились самолеты на запасном аэродроме в Хабаровске
В Комсомольске на карантин поместили работников авиационного завода
Рейсы трамваев маршрута №6 приостановили в Хабаровске
Скончался пятый пациент, зараженный коронавирусом, в Хабаровском крае
Пьяный водитель в Хабаровске наехал на детскую коляску с ребенком
Жилищным организациям в Хабаровске COVID-19 не мешает бороться за гранты
Ситуация в Комсомольске-на-Амуре в обед 20 апреля 2020 года: один случай заражения
В дачном пожаре пострадали три человека под Хабаровском
Жители Хабаровского края более 400 тысяч раз заходили в интернет через Wi-Fi
Военнослужащий погиб в ДТП под Хабаровском
Центр занятости в Биробиджане работает в дистанционном режиме
Пенсионерам и инвалидам в Комсомольске принесут продукты и лекарства на дом
Долг перед Госавтоинспекцией помешал жителю Хабаровского края продать машину
В ЕАО оштрафовали 60 человек, нарушивших особый режим
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 20 апреля 2020 года
Водитель с «липовыми» правами в Комсомольске стал фигурантом уголовного дела