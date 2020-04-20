Скончался пятый пациент, зараженный коронавирусом, в Хабаровском крае

20 Апр 2020 2020-04-20T07:54:31+03:00

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В Хабаровском крае скончался пятый пациент, зараженный коронавирусом. Известно, что ему было 75 лет. У него была тяжелая сердечно-сосудистая патология. Об этом сообщили в региональном минздраве.

По данным на утро 20 апреля, в крае всего 185 официально подтвержденных случаев COVID-19. Из них 16 выздоровели, пять скончались, остальные получают лечение. Отметим также, что география коронавируса расширяется. Сегодня стало известно о первом заражении в Комсомольске-на-Амуре, ранее сообщалось о первом заболевшем пациенте в Николаевске-на-Амуре.

К слову, на коронавирусную инфекцию обследовали более 15 с половиной тысяч человек, то есть 1,2 процента от населения края, в том числе около 800 жителей села Богородское, то есть 20 процентов от числа проживающих. Также из соображений безопасности регулярно тестируют на COVID-19 медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU