2020-04-20T07:53:17+03:00
Общество

Рейсы трамваев маршрута №6 приостановили в Хабаровске

Причина тому плохое состояние электроподстанции, питающей трамвайную линию
Александр ШТААЛЬ
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Рейсы трамваев маршрута №6 приостановили в ХабаровскеРейсы трамваев маршрута №6 приостановили в ХабаровскеФото: Администрация Хабаровска
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Рейсы трамваев маршрута №6 приостановили в Хабаровске. Причиной тому стало плохое техническое состояние электроподстации, питающей трамвайную линию. Заключение дала независимая экспертиза, которую провели специалисты кафедры промышленности и гражданского строительства ТОГУ.

- В документе указали, что существует опасность для пребывания людей и сохранности оборудования. Во время осмотра обнаружили сквозные трещины в несущих стенах, разрушение перегородок. Полы просели, фундаменты трансформаторов деформировались, железобетонные балки повреждены. Кроме того, течет крыша, ее состояние определили как недопустимое, вызванное 100-процентным физическим износом, - рассказали в городской администрации.

Специалисты рекомендовали приостановить эксплуатацию тяговой подстанции №7 до ее полного восстановления. Работы по ремонту оценили на сумму более 50 миллионов рублей. Пока проблему не решат, трамваи маршрута №6 курсировать по хабаровским улицам не будут. В качестве альтернативы горожанам предлагают воспользоваться автобусами маршрутов №№22 и 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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