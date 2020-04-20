В Комсомольске на карантин поместили работников авиационного завода

20 Апр 2020 2020-04-20T10:06:39+03:00

«Закрыли» 36 человек, которые находились в длительной командировке в Китае

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В Комсомольске-на-Амуре на карантин поместили работников авиационного завода. Среди них 36 человек, которые были в командировке в Китае. Всех разместили в обсерватор, обустроенный в здании санатория-профилактория «Кедр».

- Карантин у них продлится 14 дней под наблюдением медицинских работников. Анализы на коронавирус у сотрудников возьмут на десятый день пребывания в обсерваторе, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что сейчас в городе готовят больницу №2 под инфекционный госпиталь. Здесь почти смонтировали внутренний трубопровод для подводки кислорода. Также продолжают пополнять запасы медикаментов и защитных средств, обучают персонал. В городе на прошлой неделе начали дезинфицировать улично-дорожную сеть. На 20 апреля работу провели на 64 улицах.

Город будут патрулировать правоохранители с целью не допустить работу магазинов, предприятий общественного питания, которые обязаны приостановить свою деятельность. Также усилены патрули полиции по ограничению пребывания граждан на улицах.

ИСТОЧНИК KP.RU