Незапланированно приземлились самолеты на запасном аэродроме в Хабаровске

20 Апр 2020 2020-04-20T10:05:11+03:00

Это было вынужденное решение в связи с плохой видимостью из-за непогоды

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В Хабаровске на запасной аэродром приземлились самолеты, которые летели в Благовещенск. Причина такого решения - непогода. Из-за осадков видимость на взлетной полосе была очень плохая. Пока пассажиры вынужденно проводили время в Хабаровске, аэродромная служба аэропорта в Благовещенске обеспечивала готовность взлетно-посадочной полосы для приема\выпуска воздушных судов.

- В Хабаровске приземлились два самолета. Они будут находиться в городе до улучшения погодных условий в Благовещенске, - рассказали в аэропорту.

Отметим, что рейсом авиакомпании S7 №5211 в Благовещенск летели 74 пассажира, рейсом компании «Уральские авиалинии» U6-349 - 43 пассажира. Сейчас с людьми работают представители авиакомпаний.

Напомним, 20-21 апреля Хабаровский край также окажется во власти непогоды. Ожидаются похолодание, мокрый снег и дождь.

ИСТОЧНИК KP.RU