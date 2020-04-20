Незапланированно приземлились самолеты на запасном аэродроме в Хабаровске
В Хабаровске на запасной аэродром приземлились самолеты, которые летели в Благовещенск. Причина такого решения - непогода. Из-за осадков видимость на взлетной полосе была очень плохая. Пока пассажиры вынужденно проводили время в Хабаровске, аэродромная служба аэропорта в Благовещенске обеспечивала готовность взлетно-посадочной полосы для приема\выпуска воздушных судов.
- В Хабаровске приземлились два самолета. Они будут находиться в городе до улучшения погодных условий в Благовещенске, - рассказали в аэропорту.
Отметим, что рейсом авиакомпании S7 №5211 в Благовещенск летели 74 пассажира, рейсом компании «Уральские авиалинии» U6-349 - 43 пассажира. Сейчас с людьми работают представители авиакомпаний.
Напомним, 20-21 апреля Хабаровский край также окажется во власти непогоды. Ожидаются похолодание, мокрый снег и дождь.
ИСТОЧНИК KP.RU