2020-04-20T09:15:48+03:00
Общество

На территории Биробиджанской ТЭЦ поставят кровати для сотрудников

Они нужны для обеспечения изолированного режима работы главной городской котельной
Александр ШТААЛЬ
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На территории Биробиджанской ТЭЦ поставят кровати для сотрудников ФОТО: Биробиджанская ТЭЦНа территории Биробиджанской ТЭЦ поставят кровати для сотрудников ФОТО: Биробиджанская ТЭЦ
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В ЕАО закупят семь тысяч килограммов дезинфицирующих средств. На эти цели планируют потратить 640 тысяч рублей, деньги выделят из резервного фонда правительства. Гипохлорит кальция используют для обработки территории.

- Кроме того, из областного резерва выделят материальные ресурсы - 60 кроватей для Биробиджанской ТЭЦ. Они нужны для обеспечения изолированного режима работы главной городской котельной и временного проживания сотрудников на территории ТЭЦ. Меры приняли с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции, - рассказали в пресс -службе областного правительства.

Решили вопрос и по питанию сотрудников полиции, находящихся на постах в районе въезда в населенные пункты, закрытые на карантин. После выделения средств из резервного фонда питание для полицейских обеспечит один из индивидуальных предпринимателей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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