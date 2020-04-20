2020-04-20T10:26:53+03:00
Общество

Тысячи деревьев высадят на улицах Хабаровска

Работа будет длиться до 10 мая
Александр ШТААЛЬ
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Тысячи деревьев высадят на улицах ХабаровскаТысячи деревьев высадят на улицах ХабаровскаФото: Администрация Хабаровска
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На улицах Хабаровска началась масштабная высадка деревьев. До 10 мая в городе «пропишут» одну тысячу 200 деревьев хвойных и лиственных пород, полторы тысячи кустарников. Еще две тысячи «стволов» посадят в скверах, парках и на улицах краевой столицы этой осенью.

- Все саженцы сильные, крепкие, адаптированные к здешнему климату, - рассказывает Зоя Русина, и.о. начальника МБУ «Горзеленстрой». – При этом 30 процентов посадочного материала – цветущие деревья: абрикос, груша, яблоня, боярышник и липа. Еще 30 процентов – это хвойные: лиственница, сосна и ель. Оставшиеся 40 процентов - лиственные: дуб, ясень, серебристый тополь, рябина.

Фронт работ по посадкам широкий. Новые деревья появятся в поселке Горького, на площади Блюхера, в скверах Гастелло и «Города воинской славы», в парке ДОФ, на улицах Истомина, Синельникова, Ломоносова, Краснореченской, Чкалова, Уссурийском и Амурском бульварах и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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