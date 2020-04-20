Сберечь предпринимательство: в Хабаровском крае обсудили вопросы поддержки бизнеса

20 Апр 2020 2020-04-20T10:03:28+03:00

В сфере малого и среднего бизнеса заняты почти сто семьдесят тысяч жителей края Фото: Законодательная дума Хабаровского края

В сфере малого и среднего бизнеса заняты почти сто семьдесят тысяч жителей края

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Меры по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 помогают сдержать инфекцию, однако все мы видим, что они не лучшим образом сказались на самочувствии бизнеса. Даже крупные игроки терпят убытки, а мелкое и малое предпринимательство оказалось в довольно тяжелых условиях.

ПОДДЕРЖАТЬ И СОХРАНИТЬ

В Хабаровском крае поначалу была приостановлена работа многих предприятий, затем, с учетом текущей обстановки, разрешили открыться, например, автомойкам, салонам красоты и некоторым другим фирмам. Разумеется, при условии, что предприниматели будут строго соблюдать все меры профилактики. Пожалуй, единственные, кто более-менее уверенно ощущает себя в нынешней ситуации, это продуктовые магазины. Тем не менее снижение покупательского спроса ощущают и они.

В крае, как и по всей стране, ставилась задача: увеличить количество субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Но сейчас на первый план выходит задача сохранить уже действующие.

На совещании в Законодательной Думе Хабаровского края представители органов исполнительной власти региона, Совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края, УФНС по Хабаровскому краю, краевой уполномоченный по защите прав предпринимателей представили информацию о складывающейся ситуации и высказали предложения по первоочередным мерам поддержки.

- Нам необходимо принять меры, чтобы сберечь предпринимательство. Депутаты Законодательной думы ведут работу по выработке мер, которые реально могли бы поддержать в сложившихся условиях малый и средний бизнес, готовятся предложения, направленные на снижение налоговой нагрузки в 2020 году для участников упрощенной системы налогообложения, - отметила Ирина Зикунова, председатель Законодательной думы Хабаровского края. - Есть предложения о снижении ставки налога на имущество для предпринимательства в определенных сферах (гостиничный бизнес, общественное питание). Также мы ждем предложений от представителей предпринимательского сообщества. Предстоит большая работа на всех уровнях власти.

Среди предложений - необходимость разработки новых программ, кредитных предложений со ставками 0 или один процент, принятия мер по увеличению объемов производства и запасов продуктов, развития тепличных комплексов и другие.

ВЛАСТИ ЖДУТ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ

Остро стоят вопросы арендных отношений. Далеко не каждый частный арендодатель может освободить арендатора от платежей, тут хозяйствующим субъектам нужно договариваться, искать компромисс. Власти края могут лишь попросить владельцев недвижимости поддержать коллег по бизнесу отсрочками или иными послаблениями. По помещениям, что в собственности края, есть хорошие новости.

- Губернатор края подписал распоряжение, в соответствии с которым субъектам МСП, включенным в реестр и арендующим объекты краевой собственности, в заявительном порядке может предоставляться отсрочка по платежам, - сообщил Александр Щербак, заместитель министра имущественных отношений края. - Малый и средний бизнес, который работает в отраслях, наиболее пострадавших от коронавирусной инфекции (туризм, гостиничный бизнес, общественное питание и другие), освободят от арендной платы с 1 апреля по 30 июня.

Не все проблемы можно разрешить на местном уровне, многие в ведении федеральных властей. Бизнес-сообщество попросило краевых парламентариев поддержать ряд предложений, направив обращения в Государственную думу. Профильные комитеты краевой думы уже взяли эти предложения в работу.

Напомним, Госдума приняла новый антикризисный пакет законов, направленных на поддержку граждан, экономики, малого и среднего предпринимательства, отдельных отраслей. В помощь регионам дополнительно выделят более 200 миллиардов рублей из федерального бюджета.

СПРАВКА

Согласно данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, на 10 января 2020 года в Хабаровском крае 51 617 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей с численностью занятых почти 169 тысяч человек.

В краевой бюджет в 2019 году индивидуальные предприниматели внесли в виде налогов 4,3 миллиарда рублей, на 16 процентов больше, чем в 2018 году.