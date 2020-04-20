2020-04-20T09:48:53+03:00
Общество

Оборот компаний в Хабаровске сократился от 30 до 100 процентов

Меры поддержки предпринимателей обсудили на первом заседании ситуационного центра
Александр ШТААЛЬ
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Оборот компаний в Хабаровске сократился от 30 до 100 процентовОборот компаний в Хабаровске сократился от 30 до 100 процентовФото: Администрация Хабаровска
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Оборот компаний в Хабаровске сократился от 30 до 100 процентов. Об этом сообщили на первом заседании ситуационного центра по мониторингу экономического состояния субъектов малого и среднего бизнеса. Участники этой встречи обсудили меры поддержки предпринимателей.

- Вынужденные ограничительные меры, связанные с самоизоляцией горожан в условиях пандемии COVID-19, наносят серьезный удар по предпринимателям. На сегодняшний день констатируют, что падение потребительского спроса, объемов производства, сокращение заказов, - прокомментировали в пресс-службе мэрии.

Больше всего пострадали такие отрасли, как туризм, общественное питание, гостиничный бизнес, торговля промышленными товарами. В Хабаровске еженедельно будут мониторить ситуации на предприятиях малого и среднего бизнеса. На основе полученных данных собираются обсуждать подготовку предложений для устранения негативных последствий кризиса. В помощь предпринимателям работает горячая линия. Планируют также создать дополнительные «линии» в других структурных подразделениях администрации Хабаровска. Все номера их телефонов опубликуют в ближайшее время.

Пока решается вопрос о поддержке бизнеса в части выплаты арендных платежей. Например, предпринимателям-арендаторам муниципального имущества предоставят отсрочку по уплате аренды в 2020 году. АО «Центр Инновационных технологий Хабаровска» планирует до конца года на 20 процентов снизить плату по договорам аренды для предприятий, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Кроме того, будет предоставлена трехмесячная отсрочка арендных платежей за использование рекламных плоскостей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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