К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае
К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае. Напомним, что на реке Амур она начнется с 1 мая. В этом году на речных маршрутах будут работать два перевозчика: ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПасс».
Дноуглубительные работы на ботапорте.Правительство Хабаровского края
- Фактически начало работы судов определят с учетом гидрологической и эпидемиологической обстановки. Также губернатор Сергей Фургал поручил рассмотреть возможность увеличение количества рейсов для безопасной перевозки граждан на дачи и садово-огородные участки, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.
Отметим, что речные перевозки относятся к социально значимым. В 2020 году на компенсацию затрат компаниям уже запланировали 111,5 миллионов рублей. На сегодняшний день перевозчики проводят плановые ремонтные работы, готовятся к процедуре освидетельствования в Российском Речном Регистре.
К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае.Правительство Хабаровского края
ИСТОЧНИК KP.RU