2020-04-20T10:53:01+03:00
Общество

К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае

В этом году на речных маршрутах будут работать два перевозчика
Александр ШТААЛЬ
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К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском краеК открытию речной навигации готовятся в Хабаровском краеФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае. Напомним, что на реке Амур она начнется с 1 мая. В этом году на речных маршрутах будут работать два перевозчика: ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПасс».

Дноуглубительные работы на ботапорте.Правительство Хабаровского края

- Фактически начало работы судов определят с учетом гидрологической и эпидемиологической обстановки. Также губернатор Сергей Фургал поручил рассмотреть возможность увеличение количества рейсов для безопасной перевозки граждан на дачи и садово-огородные участки, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Отметим, что речные перевозки относятся к социально значимым. В 2020 году на компенсацию затрат компаниям уже запланировали 111,5 миллионов рублей. На сегодняшний день перевозчики проводят плановые ремонтные работы, готовятся к процедуре освидетельствования в Российском Речном Регистре.

К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU

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