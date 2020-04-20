20 Апр 2020 2020-04-20T10:53:01+03:00

В этом году на речных маршрутах будут работать два перевозчика

Изменить размер текста: A A

К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае. Напомним, что на реке Амур она начнется с 1 мая. В этом году на речных маршрутах будут работать два перевозчика: ЗАО «Амурские пассажирские перевозки» и ООО «КомПасс».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/774193" frameborder="0"></iframe> Дноуглубительные работы на ботапорте.Правительство Хабаровского края

- Фактически начало работы судов определят с учетом гидрологической и эпидемиологической обстановки. Также губернатор Сергей Фургал поручил рассмотреть возможность увеличение количества рейсов для безопасной перевозки граждан на дачи и садово-огородные участки, - сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства края.

Отметим, что речные перевозки относятся к социально значимым. В 2020 году на компенсацию затрат компаниям уже запланировали 111,5 миллионов рублей. На сегодняшний день перевозчики проводят плановые ремонтные работы, готовятся к процедуре освидетельствования в Российском Речном Регистре.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.hab.kp.ru/video/embed/774183" frameborder="0"></iframe> К открытию речной навигации готовятся в Хабаровском крае.Правительство Хабаровского края

ИСТОЧНИК KP.RU